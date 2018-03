iPhone 6 Bunu Da Yapabiliyor!

Bugüne kadar hep sorunlarıyla gündeme getirilen iPhone 6 ve iPhone 6 Plus bu sefer bilinmeyen bir özellik ile gündemde!



Duyurulduğu günden beri gündemde kendine hep sıradışı testler ve sorunlar ile yer bulan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus bu sefer bilinmeyen ve yeni keşfedilmiş bir özellik iddiasıyla gündemde. İddialara göre ve aşağıdaki videomuzda görebileceğiniz üzere bu iki telefonda 4K video oynatabiliyor.



Bildiğiniz üzere iPhone 6 1335x750 , iPhone 6 Plus 1920x1080 çözünürlüğe sahip ve 4K videoların çözünürlüğü 3840x2160. Her ne kadar bu bakımdan bu ekranlarda 4K videoların oynatılıyor olması anlamsız gözüksede yeni nesil iPhone'ların performansı gerçekten etkileyici. Apple ‘ın yeni modellerinde A8 işlemci kullanacağı söylentileri yayılmaya başladığında birçok kişi bu işlemcinin 4K videoları oynatabilme özelliğine sahip olduğunu söylemiş ancak Apple ’ın böyle bir özellikten bahsetmemiş olması bu iddiaları çürütmüştü. Ancak öyle gözüküyor ki bu iddiaları ortaya atan kişiler A8 işlemciler hakkında oldukça çok şey biliyor.



Peki Apple neden bu özellikten hiç bahsetmedi? Evet işte aslında bu özelliğin gündeme çıkmasıyla ortaya çıkan en büyük soru bu. Bana göre Apple’ın bu özellikten bahsetmemiş olmasının sebebi 4K videoların oynatılabiliyor olmasına rağmen, gerek ekran gerekse depolama alanı bakımından cihazların yetersiz kalıyor olması. Eğer Tim Cook iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ‘u tanıtırken evet bu telefonlar 4K video oynatabiliyor ancak depolama alanı sadece 1-2 video alabiliyor deseydi sizce Dünya bunu başarı olarak karşılar mıydı? Büyük ihtimal Apple yerden yere vurulurdu. Ancak yeni nesil iPad ‘lerin 4K videolar için eşsiz cihazlar olabileceğini düşünüyorum.

Son Güncelleme: 25.11.2014 12:48