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07 Mayıs 2017 Pazar 08:18

İpek Kozası Festivali Bugün Devam Edecek

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi’nce düzenlenen ve dün başlayan “12. Kıbrıs İpek Koza Festivali” bugün da devam edecek.

İpek Kozası Festivali Bugün Devam Edecek
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Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi’nce düzenlenen ve dün başlayan “12. Kıbrıs İpek Koza Festivali” bugün da devam edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde  eski okulun park yerinde yer alan festival stantlar saat 11:00’de açılırken belediye festival yerine ziyaretçileri minibüsle taşıyor.

İpek böceği ve koza yanında kozayla üretilmiş el sanatları ürünlerinin satışının da yapıldığı festival kapsamında konserler  ve  dans gösterileri de yer alıyor.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs kültüründe önemli yeri olan ancak unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği, ipek ve koza el sanatlarının, festivalle yeniden hayat bulmaya başladığını söyledi.

Güngördü, amaçlarının bu kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu kaydetti.

TATLISU

Beylerbeyi Muhtarı Ersel Tatlısu da, muhtarlığın 12 yıl önce Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde başlattığı festivalin son 8 yıldır Girne Belediyesi’nin de desteğiyle daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini  belirterek, festivalle köy tanıtımına katkı yapıldığını dile getirdi.

SAHİR

Yeşil Barış Hareketi  Genel Sekreteri Doğan Sahir, ülke kültürünün önemli bir parçası olan ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işlerinin yaşatılmasının, Kıbrıs Türkü’nün doğal ve kültürel değerlerine yeniden sahip çıkmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Sahir, ipek kozasının çevreyle olan ilişkisinin yadsınamayacağını da sözlerine ekledi.

(YIL/HA)

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