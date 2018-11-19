Ipb’den Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği / Dayanışma Evi’ne Ödül…

ÖDÜL TÖRENİ 24 KASIM CUMARTESİ AKŞAMI ARA BÖLGEDE

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : İki toplumlu bir kuruluş olan Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) /Dayanışma Evi (H4C), en eski küresel barış ağlarından biri olan Uluslararası Barış Bürosu (IPB) tarafından barış için yaptığı seçkin çalışmalar nedeniyle Sean MacBride Barış Ödülü\'ne layık görüldü.

Ara bölgede bulunan Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR)/Dayanışma Evi (H4C) “barış, silahsızlanma, insan hakları” üzerinde yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülürken, 24 Kasım Cumartesi günü saat 19.30\'da Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşecek ödül törenine tüm halk davet edildi.

AHDR/H4C’den yapılan açıklamaya göre, törende açılış konuşmacıları IPB Eş Başkanları, Lisa Clark, Reiner Braun ve BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar olacak ve ödülü AHDR / H4C\'ye sunacak.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, 2003 yılında kurulan, tarih, tarih eğitimi ve barış eğitiminin eleştirel çalışmasına katkıda bulunmaya odaklanan, toplumlar arası bir sivil toplum kuruluşu.

Dayanışma Evi 2013 yılında, ara bölgede tek sivil alan olarak kuruldu. O zamandan beri barışçıl faaliyetler ve toplumlar arası iş birliği için bir buluşma alanı olarak kullanılıyor.

(RU/YIL)