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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 08:37

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR!

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR!
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INTERPOL güney Lefkoşa'da yaşanan "çocuk kaçırma" olayıyla ilgili olarak "Kırmızı Bülten" yayınladı.

Uluslar arası Polis Teşkilatı (INTERPOL) güney Lefkoşa'da yaşanan "çocuk kaçırma" olayıyla ilgili olarak "Kırmızı Bülten" yayınladı.Geçtiğimiz hafta bir kreşin önünden babası Torkel Grimsrud tarafından kaçırıldığı düşünülen 4 yaşındaki Marie Eleni'nin akıbeti belirsizliğini korurken olaya karışan Torkel Grimsrud da her yerde aranıyor. İnterpol'ün arama bülteninde Torkel Grimsrud'un fotoğrafı da yayınlanarak şahsın arandığı bildirildi.



Kıbrıs’ın kuzeyine de kaçmış olabileceği düşünülen Grimsrud'un fotoğrafı, Lefkoşa’nın bazı noktalarına da asıldı. 
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INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR!
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