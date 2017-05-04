INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR!

Uluslar arası Polis Teşkilatı (INTERPOL) güney Lefkoşa'da yaşanan "çocuk kaçırma" olayıyla ilgili olarak "Kırmızı Bülten" yayınladı.Geçtiğimiz hafta bir kreşin önünden babası Torkel Grimsrud tarafından kaçırıldığı düşünülen 4 yaşındaki Marie Eleni'nin akıbeti belirsizliğini korurken olaya karışan Torkel Grimsrud da her yerde aranıyor. İnterpol'ün arama bülteninde Torkel Grimsrud'un fotoğrafı da yayınlanarak şahsın arandığı bildirildi.Kıbrıs’ın kuzeyine de kaçmış olabileceği düşünülen Grimsrud'un fotoğrafı, Lefkoşa’nın bazı noktalarına da asıldı.