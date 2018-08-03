İnternette İndirim Ve Hız İçin Yeni Düzenlemeler... Konuşma Ücretlerindeki Tüm Tenzilatlar Kalktı



BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BAĞZIBAĞLI: “TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ÜCRETLERİ VE UYGULAMA TÜZÜĞÜ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLERLE REKABET EDEBİLİRLİĞİ ARTIRDIK…

BUNUN DA TÜKETİCİYE, DAHA KALİTELİ HİZMET VE UYGUN FİYAT OLARAK YANSIMASINI BEKLİYORUZ”

TELEFON KONUŞMA ÜCRETLERİNDEKİ TÜM TENZİLATLAR KALKTI



Lefkoşa, 3 Ağustos 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Türk Telekom’la geçen ay yenilediği protokolün ardından, Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişiklikler yapılarak, internet toptan fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Yapılan çalışmanın, vatandaşlara daha hızlı ve ucuz internet hizmeti olarak yansıması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, tüzükle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlarken, internet servis sağlayıcılarının Telekomünikasyon Dairesi’nden aldığı toptan internet fiyatlarının genel anlamda azaldığını, küçük internet servis sağlayıcılarına yüzde 50’lere varan, büyüklere ise biraz daha düşük indirimler yapıldığını söyledi. Bağzıbağlı, büyük internet sağlayıcılarının ise lokal kiralık devre ücretlerinde indirimlere gidildiğini bildirdi.

Bağzıbağlı, fiyat politikalarının dengelenmesiyle ve rekabet sağlanarak vatandaşların daha ucuz ve hızlı internet kullanabilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Eski tüzükte, internet band hızına göre lokal kiralık devre tesis ücretlerinin 68 TL ile 30 bin TL arasında olduğunu, yapılan düzenlemeyle bu rakamın 250 TL’ye sabitlendiğini açıklayan Kemal Bağzıbağlı, yapılan düzenlemenin ardından internet servis sağlayıcılarının fiyat politikalarını belirleyeceğini, bazılarının indirim ve kampanyaya gidebileceğini söylediğini kaydetti.

Müsteşar Bağzıbağlı, geçmişteki uygulamaların büyük internet servis sağlayıcıları lehine olduğunu, yeni düzenlemeyle fiyat politikalarını dengelediklerini ifade ederek “Şimdi rekabeti, küçük internet servis sağlayıcısı yatırımcıların da rekabet edebilirliğini artırmış olduk. Rekabetin de tüketiciye, daha kaliteli hizmet ve uygun fiyat olarak yansımasını bekliyoruz” dedi.

İnternet toptan fiyatlarının bazı hızlarda, yarı yarıya azaltıldığını, internet servis sağlayıcılarının tüketiciye, şu an ödenen ücretin karşılığında kullandığının iki katı hızda internet sunabileceğini kaydeden Bağzıbağlı, toptan ücretlerdeki yüzde 50 indirimin, perakendeye aynı oranda yansıyamayacağını çünkü maliyeti artıran başka unsurlar da bulunduğuna dikkat çekti.

Bağzıbağlı, TL’deki değer kaybına bağlı olarak internet servis sağlayıcılarının dövizle ödedikleri giderleri bulunduğunu ve dolayısıyla indirimi çok yüksek oranda yansıtamayacaklarını bildiklerini, piyasa dinamiklerinin nasıl çalışacağının zaman içinde görüleceğini ancak daha yüksek hızda internet hizmeti verilebileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, KKTC’de şu anda saniyedeki internet hızının 75 GBPS olduğunu, bu hız arttıkça Telekomünikasyon Dairesi’nin birim maliyetlerinin daha da düşeceğini, daha fazla internet kullanıldıkça birim maliyetlerin düşeceğini ve tekrar indirime gidilebileceğini anlattı.

TELEFON HATTI KABLO FİYATLARI UCUZLADI

Yeni tüzükle, telefon konuşma ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ancak binalara çekilen kablo fiyatlarında indirime gidildiğini de açıklayan Bağzıbağlı, daha önce 4’lü kablo için 553.5 TL, 10’lu kablo için de 709.85 TL olan ücretin 75 TL’ye sabitlendiğini söyledi.

Kemal Bağzıbağlı, ADSL üstünde bir sistem olan VDSL internet hizmetlerinin de tüzüğe girdiğini, henüz her bölgeye verilemeyen bu hizmetin yaygınlaştırılacağını belirtti.

Bölge içi ve bölgeler arası kiralık devre tesis ücretlerinin bant hızına göre 79 TL ile 36 bin TL arasında değişen ücretlerinin de 250 TL’ye sabitlendiğini açıklayan Bağzıbağlı, internet servis sağlayıcılarına bölge içi ve bölgeler arası devrelerde ayrıca indirime gidildiğini ifade etti.

KONUŞMA ÜCRETLERİNDEKİ TÜM TENZİLATLAR KALKTI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, tüzükte yapılan bir diğer değişiklikle, telefon konuşma ücretlerinde uygulanan tüm tenzilatların kaldırıldığını açıkladı.

Daha önceki uygulamada devlet kurumlarına, cumhurbaşkanına, bakanlara, milletvekillerine, eski milletvekillerine, Telekomünikasyon Dairesi personeline, sarı basın kartı sahiplerine, seyahat acentelerine, muhtarlara ve diğer bazı kişilere telefon konuşma ücretlerinde indirimler uygulanıyordu.

PAZARLARI TAM GÜN, DİĞER GÜNLERDE GECELER ÜCRETSİZ

Halen pazar günleri 24 saat boyunca; hafta içi ve cumartesi günleri ise 19.00-07.00 arasında yurt içi telefon görüşmeleri ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Türkiye yönünde dakikası 12 kuruş olan sabit hat aramalarının ücreti 20.00-08.00 saatleri arasında 10 kuruşa; Türkiye cep telefonlarına dakikası 25.94 kuruş olan konuşma ücretleri ise 20.00-08.00 arasında 20 kuruşa düşüyor.

(GÜL/ÖK)

