İnternette 'Kalp Krizi'ni Ararken Yaşamını Yitirdi

Konyaaaltı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi’de oturan üniversite öğrencisi Ali Yöndemli, dün öğle saatlerinde fenalaşınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Burada kalp grafisi çekilen Yöndemli, ilaçları yazılarak evine gönderildi. Akşam saatlerinde duş almak için banyoya giren Yöndemli, kalp krizi geçirdi. Eve gelen sınıf arkadaşları Yöndemli’nin cansız bedeniyle karşılaşınca sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Sağlık ekipleri, Ali Yöndemli’nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yöndemli’nin bilgisayarının açık olduğunu gören ekipler, ölmeden önce bir arama motorundan ’kalp krizi ve belirtileri’ konularında arama yaptığını tespit etti. Yöndemli’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a gönderildi.

