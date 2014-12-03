Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İnternette 'Kalp Krizi'ni Ararken Yaşamını Yitirdi

Antalya’da banyoda kalp krizi geçiren Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ali Yöndemli öldü. Yöndemli’nin açık olan bilgisayarında, ’kalp sıkışması ve belirtileri’ konusunda araştırma yaptığı ortaya çıktı.

İnternette 'Kalp Krizi'ni Ararken Yaşamını Yitirdi

Antalya’da banyoda kalp krizi geçiren Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ali Yöndemli öldü. Yöndemli’nin açık olan bilgisayarında, ’kalp sıkışması ve belirtileri’ konusunda araştırma yaptığı ortaya çıktı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 14:11
İnternette 'Kalp Krizi'ni Ararken Yaşamını Yitirdi
banner238

Konyaaaltı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi’de oturan üniversite öğrencisi Ali Yöndemli, dün öğle saatlerinde fenalaşınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Burada kalp grafisi çekilen Yöndemli, ilaçları yazılarak evine gönderildi. Akşam saatlerinde duş almak için banyoya giren Yöndemli, kalp krizi geçirdi. Eve gelen sınıf arkadaşları Yöndemli’nin cansız bedeniyle karşılaşınca sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Sağlık ekipleri, Ali Yöndemli’nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yöndemli’nin bilgisayarının açık olduğunu gören ekipler, ölmeden önce bir arama motorundan ’kalp krizi ve belirtileri’ konularında arama yaptığını tespit etti. Yöndemli’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a gönderildi.
 

Son Güncelleme: 03.12.2014 14:16
Anahtar Kelimeler:
İnternette Kalp Krizini Ararken Yaşamını Yitirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim