Instagram sevilen uygulamasını kaldırdı

Instagram, Apple’ın akıllı saati için geliştirdiği Watch uygulamasını mağazadan kaldırdı.

Apple Watch‘un lansmanından sonra direkt olarak watchOS uygulaması geliştiren Instagram, bu hareketi ile büyük beğeni toplamıştı.

Instagram‘ın Apple Watch uygulaması sayesinde zaman tünelinizi, aktivitenizi ve bildirimleri saat üzerinden görüntüleyebiliyordunuz. Ancak uygulama bugün yayınladığı son güncelleme ile Apple Watch uygulamasını sürpriz bir şekilde kaldırdı.

Uygulamanın sürüm 39.0 güncellemesinin içeriğinde sadece genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yazıyordu.

Güncellemeden kısa bir süre sonra, Apple Watch sahipleri bir anda uygulamanın saatlerinden kaldırıldığını fark etti. Peki, sosyal medya devi neden böyle bir karar aldı?

Gelen bilgilere göre; bu hamlenin Apple’ın uyguladığı yeni bir kısıtlama nedeniyle yapıldığı söyleniyor.

Apple’ın aldığı karara göre; 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Apple Watch uygulamalarının watchOS 2 veya daha yeni watchOS sürümlerinin SDK’sını kullanmak zorundaydı.

Ayrıca Apple’ın aldığı bir diğer karar ise ilk defa bu platforma adım atacak olan yeni Apple Watch uygulamaları ise watchOS 4 SDK‘sı ile tasarlanması yönündeydi.

Apple Watch Series 3 ile gelen LTE bağlantısını da desteklemeyen Instagram‘ın, Apple Watch’taki mevcut uygulamasını yeni SDK’lar ile güncellememesinden dolayı kaldırıldığı düşünülüyor.

SDK’larını güncellemeyen ve bu yüzden Apple Watch’a veda eden uygulamalar arasında; Twitter, Google, Amazon ve Slack‘in de olduğunu belirtelim.

Uzun süredir Apple Watch’ta yer almayan bu uygulamaların ve Instagram’ın henüz ne zaman saatlerimize geri döneceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.