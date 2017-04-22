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22 Nisan 2017 Cumartesi 10:43

İnşşat Müteahhitleri Birliği’nin 23 Nisan Mesajı…

İnşşat Müteahhitleri Birliği'nin 23 Nisan Mesajı…
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GÜRCAFER: “ÇOCUKLARIMIZIN EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ VE ÜLKEYE FAYDALI BİREYLER OLMALARI BİZLERİN ELİNDEDİR”

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, çocukların sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlamanın, yetişkinlerin en önemli görevi olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ve ülkeye faydalı bireyler olmaları bizlerin elindedir” dedi.

Gürcafer, yayımladığı 23 Nisan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak,  “Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” İfadelerini kullandı.

Gerek bireysel gerek toplumsal olarak, çocuk hakları konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kaydeden Gürcafer, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk tacizi ve çocuk işçiliği gibi olaylara karşı önleyici tedbirler alınması ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gürcafer mesajında, yaşama sevinci olarak nitelediği çocukların bayramını kutladı.

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