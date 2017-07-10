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10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:04

İnsanların hayatıyla oynuyorlar!

İnsanların hayatıyla oynuyorlar!
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İnsanların hayatıyla oynuyorlar!




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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdikleri trafik operasyonunda, bazı araç sürücüleri polisi görünce kaçma girişimi başarısız oldu.


Girne  Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipler  Cumartesi  akşamı saat 01.00-04.00 arasında  trafik  operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda,  300 araç sürücünü kontrol edilirken,   7 araç sürücüsü  alkollü ve 1 araç sürücüsü ise ehliyetsiz   araç kullanmaktan alı konuldu.

Toplam  40   araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidilirken,  bazı araç sürücülerinin  polisi görünce kaçma girişimi  başarısız oldu  Girne Trafik  Polis Çavuşu  Cengiz Topel Budur ve ekibi  kaçmaya çalışan  araçları tespit ederek alı koydu.

Ahmet İKİDERELİ - Yeni Bakış



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