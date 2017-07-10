İnsanların hayatıyla oynuyorlar!

Toplam 40 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidilirken, bazı araç sürücülerinin polisi görünce kaçma girişimi başarısız oldu Girne Trafik Polis Çavuşu Cengiz Topel Budur ve ekibi kaçmaya çalışan araçları tespit ederek alı koydu. Ahmet İKİDERELİ - Yeni Bakış

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipler Cumartesi akşamı saat 01.00-04.00 arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, 300 araç sürücünü kontrol edilirken, 7 araç sürücüsü alkollü ve 1 araç sürücüsü ise ehliyetsiz araç kullanmaktan alı konuldu.