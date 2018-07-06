banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98330
ALTIN
185.478
DOLAR
4.5880
STERLİN
6.0848
EURO
5.3864
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Bakanlar kurulu başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Sıcak hava devam edecek
SICAK HAVA DEVAM EDİLECEK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

“insan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Programı”na 2 Ekim’e Kadar Teklif Kabul Edilecek

TEKLİF ÇAĞRISI HAKKINDA 11 TEMMUZ\'DA AB PROGRAM DESTEK OFİSİ\'NDE 10.00’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK.

“insan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Programı”na 2 Ekim’e Kadar Teklif Kabul Edilecek

TEKLİF ÇAĞRISI HAKKINDA 11 TEMMUZ\'DA AB PROGRAM DESTEK OFİSİ\'NDE 10.00’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:44
“insan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Programı”na 2 Ekim’e Kadar Teklif Kabul Edilecek

TEKLİF ÇAĞRISI HAKKINDA 11 TEMMUZ\'DA AB PROGRAM DESTEK OFİSİ\'NDE 10.00’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK.

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (..): Avrupa Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs’taki insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını amaçlayan 1 milyon Euro’luk “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” hibe programı için 2 Ekim’e kadar teklif kabul edileceği açıklandı.
AB Program Destek Ofisi’nden yapılan açıklamada, teklif çağrısının temel hedeflerinin, insan ticaretini önleme ve farkındalığı artırmak, mağdurların haklarına erişimlerini iyileştirmek ve insan ticaretinin her türü ile ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi geliştirmek olduğu belirtildi.
Çağrı, 200 bin Euro’luk “paydaşların koordinasyonunu ve insan ticaretine karşı eylemlerin etkinliğini artırmak için bir platformun oluşturulması ve yürütülmesine destek” ve 800 bin Euro’luk “Kuzey Kıbrıs ve / veya Kıbrıs genelinde insan ticaretini önlemeyle ilgili eylemlere / girişimlere destek” olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor.
Seçilen projelerin, kısımlarına bağlı olarak, 60 bin Euro ile 300 bin Euro arasında değişen miktarlarda AB hibeleriyle destekleneceği kaydedildi.
Başvuru rehberi ile başvuru paketine, 152154 referans numarası ile https://bit.ly/2Kiy868 linkinden erişilebilecek.
TEMMUZ VE EYLÜL AYINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” Hibe Programı Teklif Çağrısı hakkında temmuz ve eylül aylarında bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
İlk bilgilendirme toplantısı, 11 Temmuz\'da, AB Program Destek Ofisi\'nde 10:00-12:00 saatleri arasında; ikinci bilgilendirme toplantısı ise 12 Temmuz\'da, EU House\'ta 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacak.
İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı ile ilgili bilgilendirme toplantılarına kayıt için 392 22 83 265 numaralı telefondan veya info@tcceugrantsupport.eu adresinden AB Hibe Destek Ekibi’ne ulaşılabilecek.
Bilgilendirme toplantıları hakkında daha fazla bilgiye www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi; www.facebook.com/ec.cyprus ve http://www.tcceugrantsupport.eu adreslerinden erişilebilecek.
İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı Teklif Çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi için SRSS-THB@EC.EUROPA.EU adresinden iletişime geçilebiliyor.
(FEZ/YIL)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar kurulu başladı
Bakanlar kurulu başladı
“kktc Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” Bugün Tamamlandı
“kktc Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” Bugün Tamamlandı
Zaroğlu’ndan Arter’e Ziyaret
Zaroğlu’ndan Arter’e Ziyaret
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
Ataoğlu: “Sürdürülebilir bir turizm için planlı bir gelişim stratejisi oluşturmak önemli”
Ataoğlu: “Sürdürülebilir bir turizm için planlı bir gelişim stratejisi oluşturmak önemli”
Ktams Özel Sektör İçin Yasal Düzenleme İstedi
Ktams Özel Sektör İçin Yasal Düzenleme İstedi
Yarın bazı bölgelere 8 saat telefon hizmeti verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere 8 saat telefon hizmeti verilemeyecek
MDP: Kınıyoruz!
MDP: Kınıyoruz!
32 yaşındaki Çağatay Öztekin, Gazimağusa’da evinde ölü bulundu
32 yaşındaki Çağatay Öztekin, Gazimağusa’da evinde ölü bulundu
Bkp: “kutlu Adalı’yı Saygı Ve Özlemle Anıyoruz”
Bkp: “kutlu Adalı’yı Saygı Ve Özlemle Anıyoruz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim