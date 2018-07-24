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İnsan Hakları Derneği’nden Açıklama

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : İnsan Hakları Derneği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute\'un, Kıbrıs’a ziyaretinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile yapılan görüşmelerin sonucunda yeni bir gelişme ve atılım olmamasını beklentiler için tatmin edici bulmadıklarını belirtti.

İnsan Hakları Derneği’nden Açıklama

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : İnsan Hakları Derneği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute\'un, Kıbrıs’a ziyaretinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile yapılan görüşmelerin sonucunda yeni bir gelişme ve atılım olmamasını beklentiler için tatmin edici bulmadıklarını belirtti.

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
İnsan Hakları Derneği’nden Açıklama
Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : İnsan Hakları Derneği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute\'un, Kıbrıs’a ziyaretinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile yapılan görüşmelerin sonucunda yeni bir gelişme ve atılım olmamasını beklentiler için tatmin edici bulmadıklarını belirtti.
İnsan Hakları Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs üzerindeki 1960 Londra ve Zurih antlaşmalarına dayanan ortaklık haklarını ve bu hakları kullanma hakkından men edilemeyeceği hususunda BM’nin uluslararası siyasi iradesini açıklamak zorunda olduğunu vurguladı.
(AK/ŞEB)

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