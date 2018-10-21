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İnsan Hakları Derneği: “kktc’nin Tanınmaması Hukuksal Değil Bm’nin Siyasal Suiistimalinin Sonucudur”

Lefkoşa, 21 Ekim 18 (.): İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Adalet Divanının “uluslararası hukukta bağımsızlık ilânını yasaklayan her hangi bir kuralın yer almadığı” kararının bulunduğunu kaydederek, KKTC’nin tanınmamasının, hukuksal değil tamamen BM’nin siyasal suiistimalinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

İnsan Hakları Derneği: “kktc’nin Tanınmaması Hukuksal Değil Bm’nin Siyasal Suiistimalinin Sonucudur”

Lefkoşa, 21 Ekim 18 (.): İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Adalet Divanının “uluslararası hukukta bağımsızlık ilânını yasaklayan her hangi bir kuralın yer almadığı” kararının bulunduğunu kaydederek, KKTC’nin tanınmamasının, hukuksal değil tamamen BM’nin siyasal suiistimalinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:50
İnsan Hakları Derneği: “kktc’nin Tanınmaması Hukuksal Değil Bm’nin Siyasal Suiistimalinin Sonucudur”


Lefkoşa, 21 Ekim 18 (.): İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Adalet Divanının “uluslararası hukukta bağımsızlık ilânını yasaklayan her hangi bir kuralın yer almadığı” kararının bulunduğunu kaydederek, KKTC’nin tanınmamasının, hukuksal değil tamamen BM’nin siyasal suiistimalinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Dernek açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının 55 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoru ile dışlanmış olması sonucu dünya üzerinde görülmemiş çok açık net evrensel bir insan hakları ihlali ve gasbı yaşadığı ifade edilerek, özetle şunlar belirtildi:

“Ada’daki iki halkın, iki Devletin, iki demokrasinin ve iki kesimliliğin oluşturduğu gerçekler temelinde çözüm esasında bir anlaşmanın mümkün olabileceğini BM kabul ve ilan etmekle kalmamalı gereğini de yapmasının asli görevi olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır.

Bu aşamadan sonra bunun dışında her türlü girişimi, Derneğimiz “Çözüm ve Barış” karşıtı ve K. Türk halkının insan haklarının gasp edilmesine onay verilmesi olarak değerlendirmektedir.

Ada’daki iki halkın, iki Devlet’in, iki demokrasinin ve iki kesimliliğin oluşturduğu gerçekler temelinde çözüm esasında bir anlaşmanın mümkün olabileceği gerçeğini bu süreçten sonra reddetmek “Çözüm ve Barış” karşıtı statükocu bir tavır olur.”

(HA)



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