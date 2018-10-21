

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanlığına, yeniden Hasan Yılmaz Işık getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Derneği’nin dün gerçekleştirdiği VIII. Olağan Genel Kurulunda yapılan Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;

“Başkan Hasan Y. Işık, Başan Yardımcısı Dr. Öztekin Öztekiner, Genel Sekreter Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter 1 Yardımcısı Erdil Serdaroğlu, Genel Sekreter 11 Yardımcısı Erol Racahan, Mali Sekreter Ferit Tanoğlu, Halkla İlişkiler Sekreteri Emine Davutoğlu, Faal Üyeler Raziye Ulaş, Naran Mesutoğlu”

(AK/ŞEB)

