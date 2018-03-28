İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: Interstitiyum

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudundan daha önce keşfedilmemiş bir organın bulunmasıyla sonuçlandı. ‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organın, vücutta ‘şok emici’ olarak görev yaptığı ve dokuları korumaya yardımcı olduğu belirtildi.

Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da, keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.

KANSER ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

Daha önce yoğun yapıdaki birbirleriyle iletişim kurabilen dokuların tüm vücudu kapladığı düşünülürken, bunun yerine sıvı dolu bölümlerden oluşan bir ağın deri altında ‘şok emici’ olarak görev yaptığı keşfedildi. Yeni keşif insan vücudunun daha iyi anlaşılmasına yardım edeceği gibi, bilim insanlarının, kanserin vücudun bazı bölgelerini nasıl ele geçirdiğini ve buralarda yayıldığını anlamasını kolaylaştıracak. Araştırmayı yapan ekip, organın yeni keşfedildiğini ve tüm vücutta bulunduğunu, ancak bugüne kadar tanımlanamadığını kaydetti.

DERİ ALTINDAKİ ‘SIVI OTOYOLU’

‘Interstitiyum’ olarak adlandırılan organın, deri altında bulunduğu ve tüm vücudu kapladığı belirtildi. Diğer organ ve kaslarla bağlantıda bulunan organın, vücuttaki en büyük organlardan biri olabileceği bildirildi. Birbiriyle bağlantılı kompartımanlardan oluşan bu bölümler, derinin en üst tabakasında bulunan ve hareket halindeki sıvıya ev sahipliği yapan bir tür ‘otoyola’ benzetildi. Interstitiyumun sindirim sistemi, akciğerler ve üriner sistemi kapladığı, atardamarları, toplardamarları ve kaslar arasındaki bağdokuları çevreleri bildirildi.

VÜCUTTAKİ EN BÜYÜK ORGANLARDAN BİRİ

İnsan vücudunun büyük oranda sıvıdan meydana geldiği biliniyor. Bu sıvının yarısından fazlasının hücrelerin içinde bulunduğu, bir diğer kısmının kalpte, kan damarlarında, lenf düğümlerinde ve lenf damarlarında bulunduğu belirtiliyor. Geri kalan kısmının ise dokular arasında olduğu biliniyor. Araştırmacılar, işte dokular arasındaki sıvı taşıyan bu ağın ayrı bir organ olduğunu ortaya koydu. Ve bu organın, insan vücudunda yer alan en büyük organlardan biri olabileceği aktarılıyor.