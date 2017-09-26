İnsan hayatını hiçe sayıyorlar!
Ülkemizde yolcu taşımaya elverişli olmayan taşıtlarla yoğun biçimde yolcu taşımacılığı yapıldığı bilinen bir durumdur. Özellikle inşaat sektöründe işçiler iş araçlarının arkasında can güvenlikleri olmadan taşınmaya devam ediyor.
Kıbrıs Manşet'e Girne'den ulaşan bir okurumuz, trafikte seyrederken önünde giden ve hangi taşeron firmaya ait olduğu belirlenemeyen kamyonetin arkasında işçi güvenliği hiçe sayılarak doldurulmuş işçilerin bu kadar iş kazası ve uyarı yapılmasına rağmen umursuzca taşındığını belgeleyerek ihbarda bulundu.
Girne şehir içerisinde saat 19.00 sularında taşeron firma PM 385 plakalı aracıyla işçileri kamyonetin arka kısmında taşırken görülüyor.