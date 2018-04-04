Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113976
ALTIN
171.414
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6311
EURO
4.9129
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

İnsan hayatında ilk 1000 günün önemi

İnsan hayatında ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen araştırmaya göre, ilk bin günün bilinirliği arttı. Araştırmanın önemli bir sonucu da aşılar ile ilgili oldu. Annelerin aşıya yüzde 92 oranında önem verdiği belirlendi. Geçen yılki araştırmada bu oran yüzde 97 idi. Son dönemlerde yapılan aşı tartışmalarının bu oranı etkilediği görüldü.

İnsan hayatında ilk 1000 günün önemi

İnsan hayatında ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen araştırmaya göre, ilk bin günün bilinirliği arttı. Araştırmanın önemli bir sonucu da aşılar ile ilgili oldu. Annelerin aşıya yüzde 92 oranında önem verdiği belirlendi. Geçen yılki araştırmada bu oran yüzde 97 idi. Son dönemlerde yapılan aşı tartışmalarının bu oranı etkilediği görüldü.

04 Nisan 2018 Çarşamba 20:43
İnsan hayatında ilk 1000 günün önemi
banner238

İnsan hayatında ilk 1000 günün önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen, "Geleceğin Ayak İzleri-İlk 1000 Gün Zirvesi" kapsamında yapılan "İlk 1000 Gün Araştırması”na göre, ilk bin günün bilinirliği 2016'da yüzde 25, 2017'de yüzde 35 iken, 2018'de yüzde 49 oldu.

"Geleceğin Ayak İzleri-İlk 1000 Gün Zirvesi"nin 3'üncüsü 11 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Zirve kapsamında, üçüncü kez yapılan araştırma, 16-20 Mart'ta online olarak tamamlandı. Araştırmaya Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 300 anne katıldı.

Katılımcılara bebeklerinin gelişimlerinde hangi faktörlere dikkat ettikleri ve ilk 1000 gün hakkında sorular soruldu. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 49'unun ilk bin gün kavramı hakkında bilgi sahibi oldukları tespit edildi. İlk yıl yapılan aynı çalışmada bu oran yüzde 25, geçen yıl yüzde 35'ti.

AŞI TARTIŞMALARI ETKİLİ

Annelerin yüzde 47'si bebeklerini 19-24 ay, annelerin yüzde 17'si 13-18 ay, yüzde 15'i 7-12 ay, yüzde 11'i 4-6 ay, yüzde 5'i 0-3 ay arası emzirmeyi düşünüyor veya emziriyor. Annelere sütleri olduğu sürece bebeklerini ne kadar emzirmek istedikleri sorulduğunda ise annelerin yüzde 55'i 19-24 ay emzirmek istediklerini belirtirken, yüzde 20'si 25-30 ay, yüzde 17'si 13-18 ay, yüzde 7'si 7-12 ay emzirmek istediklerini söyledi.

Anneler, bebeklerinin sağlığı için en önemli unsurlardan biri olan aşıya yüzde 92 oranında önem veriyor. Geçen yıl yapılan araştırmada bu oran yüzde 97 iken, günümüzde gerçekleştirilen aşı tartışmalarının bu oranı etkilediği görüldü. Bebeklerine aşı yaptırmanın gerekli olduğunu düşünen annelere, aşılarını nereden takip ettikleri sorulduğunda yüzde 66'sı aile hekiminde kontrol ettiğini kaydetti. Yüzde 25'i bebeklerinin aşılarını çocuk doktorlarından takip ederken, yüzde 5'i ise kendisinin takip ettiğini dile getirdi. Bebek aşılarını diğer yöntemlerle (internet ve uygulamalar) takip eden annelerin oranı ise yüzde 4 oldu.

100 KİŞİDEN 67'Sİ TAVSİYELERİ DOKTORUNDAN ALIYOR

Katılımcıların yüzde 67'si ilk bin günde gerekli tavsiyeleri doktorundan aldığını, yüzde 12'si annesinden veya kayınvalidesinden, yüzde 15'i arkadaş, çevre ve internetten faydalandığını söyledi. Yüzde 80'i kadın doğum doktorlarını çevresindekilerin tavsiyesi/referansıyla, yüzde 12'si internetten araştırarak seçtiğini ifade etti.
Annelerin önem verdiği bir diğer konu, yüzde 87 ile bebek güvenliği için kapı-merdiven bariyerleri kullanılması ve yüzde 93 priz aparatlarının kullanılması oldu. Çalışmaya katılan annelerin yüzde 69'u bebeklerinin kordon kanını veya dokusunu saklamadıklarını veya saklamayı planlamadıklarını belirtirken, yüzde 31'i ise sakladıklarını veya saklamayı planladığını söyledi.

Araştırmaya katılan annelerin yüzde 14'ü çocuklarına televizyon seyrettirmediğini, yüzde 36'sı cep telefonu kullanmasına izin vermediğini, yüzde 61'i de iPad kullanmasına izin vermediğini belirtirken, çocuklarının televizyon seyretmesine izin veren annelerin yüzde 32’si günde 1 saatten az, yüzde 39'u günde 1-3 saat, yüzde 12'si 4-6 saat, yüzde 3'ü günde 7 saatten fazla izin verdiğini kaydetti.

Çocuklarının cep telefonu kullanmalarına izin veren annelerin günlük izin verme oranlarına bakıldığında yüzde 42'si günde 1 saatten az, yüzde 17'si günde 1-3 saat, yüzde 3'ü günde 4-6 saat, yüzde 2'si günde 7 saatten fazla izin verdiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?
Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?
ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”
ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim