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İnsan Hakları Günü DAÜ’de Etkinliklerle Kutlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, İnsan Hakları Günü’nü etkinliklerle kutlayacak. DAÜ’den verilen bilgiye göre,  İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema ve Gazetecilik Bölümü  ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin gönüllü öğrencileriyle düzenlenen etkinlik çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında yer alacak.

İnsan Hakları Günü DAÜ’de Etkinliklerle Kutlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, İnsan Hakları Günü’nü etkinliklerle kutlayacak. DAÜ’den verilen bilgiye göre,  İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema ve Gazetecilik Bölümü  ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin gönüllü öğrencileriyle düzenlenen etkinlik çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında yer alacak.

08 Aralık 2014 Pazartesi 12:04
İnsan Hakları Günü DAÜ’de Etkinliklerle Kutlanacak
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, İnsan Hakları Günü’nü etkinliklerle kutlayacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre,  İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema ve Gazetecilik Bölümü  ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin gönüllü öğrencileriyle düzenlenen etkinlik çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinlikler, DAÜ İletişim Fakültesi’nin önündeki alanda öğrencilerin birinci, ikinci ve üçüncü kuşak insan haklarını ve insan haklarıyla ilgili dileklerini paylaştıkları bir ağacın süslenmesi ve aynı amaçlarla bir poster yapımıyla başlayacak.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri “Şarkı Söyleme Hakkı” adını verdikleri  bir dinleti sunacaklar.

Kazakistanlı yüksek lisans öğrencisi Gülsaya Kaisagalieva da, Kazakistan’da insan haklarının durumuyla ilgili  sunum yapacak.

Etkinlikler kapsamında  Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, “Kuir ve Mekân”; Mülteci Hakları Derneği’nden Tegiye Birey de “Sen Olsaydın Ne Yapardın” konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Gün boyunca, İletişim Fakültesi’nin çeşitli salonlarında kısa filmler ve animasyonlar gösterilecek.

Etkinlikler,  politik nedenlerle işkence gören kurbanların rehabilitasyon süreçlerini anlatan “Barınak” adlı belgeselin gösterimiyle sona erecek.

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