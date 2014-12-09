İnsan Hakları Derneği Kıbrıs Türk Halkının Bağımsızlığı Ve Devletini Tanımaları İçin Bm Ve Üye Devletlere Çağrı Yaptı

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve devletini tanımaları için BM ve üye devletlere çağrı yaptı.

İnsan Hakları Derneği halkın ve tüm insanlığın Dünya İnsan Hakları Gününü kutlayarak barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olacağı bir gelecek diledi.

Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti” adını silah zoruyla gasp etmesine ortak olan BM ve AB’nin de en az Kıbrıs Rumları kadar suçlu olduklarını kaydetti.

Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerini sürdürmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yasa dışılığına meşruluk kazandırdığını savunan Işık, KKTC’nin varlığının da Kıbrıs Türk halkının insan haklarının güvence altına alınmasını zorunlu kılan geri çevrilemez tarihi bir sürecin doğal sonucu olduğunu kaydetti.Işık, bizzat

BM’nin kuruluş amaç ve temel ilkelerinin esası olan insan haklarından “bir halkın kendi kaderini belirleme” hakkına saygı göstermesini isteyerek, gelinen bu aşamadan sonra KKTC’nin tanınmak suretiyle üyeliğe alınacağı AB içerisinde iki üye devletin entegrasyonu ile Kıbrıs’ta çözümün mümkün olabileceğini savundu.