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22 Aralık 2016 Perşembe 12:32

İnsan Hakları Derneği “İki Bölgeli Ve İki Toplumlu” Çözüm Hedefinden Uzaklaşıldığını Savundu

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla sürdürülen müzakerelerde “İki bölgeli ve iki toplumlu” bir çözüm hedefinden uzaklaşıldığını savundu.

İnsan Hakları Derneği 'İki Bölgeli Ve İki Toplumlu” Çözüm Hedefinden Uzaklaşıldığını Savundu
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İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla sürdürülen müzakerelerde “iki bölgeli ve iki toplumlu” bir çözüm hedefinden uzaklaşıldığını savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Birliği’nin dört özgürlük ilkelerinden olan mülk edinme ve yerleşme hakkı ile deragasyonların olmayacağının  kabul edilmesiyle Federasyon ve federasyon için esas olan BM parametrelerinin öngördüğü iki bölgeli ve iki toplumlu devlet yapısından vazgeçilmiş olduğunu” iddia etti.

Müzakerelerde, dönüşümlü başkanlık ve yönetimde etkin güç paylaşımı başta olmak üzere pek çok konuda anlaşmaya henüz varılmadığını ve Kıbrıs Türklerine hiçbir kazanım sağlanmadığını öne süren Işık, “Rumları herhangi bir anlaşmaya razı etmek pahasına Kıbrıs Türk Halkının haklarından vazgeçildiği bir görüşme sürecine Derneğimiz onay vermemektedir” dedi.

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İnsan Hakları DerneğiÇözüm Hedefi
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