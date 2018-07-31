İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs-Mısır ittifakını kınadı

İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs’ın, Mısır’la birlikte kurduğu ittifakı kınadı ve ittifakın Türkiye’ye askeri tehditte bulunmasını protesto etti.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarındaki hakkının uluslararası hukuka dayandığını ve bunun icazetini Rum, İsrail ve Mısır hükümetlerine vermediği vurguladı.

Güney Kıbrıs ile Mısır’ın, Kıbrıslı Türklerin 55 yıldır gaspedilen haklarında daha da ileri gittiklerini ve Akdeniz’deki doğal kaynakların da gaspı için ittifak kurduğunu kaydeden Işık, bunu barışçı bir davranış olarak görmediklerini belirtti.

Işık, Rum-Mısır ittifakını “korsan ittifak” ilan ettiklerini, Türkiye’ye askeri tehditte bulunmalarının ve “açıkgöz hırsız” misalinden başka bir anlam ifade etmediğini kaydederek, şiddetle protesto ettiklerini duyurdu.

