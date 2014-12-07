İnsan Hakları Derneği, Davutoğlu-Samaras Görüşmesini Değerlendirdi

İnsan Hakları Derneği, Atina’da Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Davutoğlu-Samaras görüşmesini yerinde ve yararlı bir görüşme olarak gördüklerini, en erken zamanda Kıbrıs sorununu iki ülkenin ortak yüksek çıkarları önünde engel oluşturmaktan çıkarmalarının iki ülkenin yararına olacağına inandıklarını kaydetti.

Işık açıklamasında şöyle dedi:

“İki ülkenin ekonomik ve her alanda yapacağı işbirliğinden sağlayacağı kazanım Kıbrıs sorununun askıda tutulmasının mantığa sığmayacak kadar yersiz olduğu gerçeğinin görülmesi fırsatını verecektir.

Derneğimiz Kıbrıs’ta iki devletin varlığı esasında Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında tüm alanlarda işbirliği yapılmasını ve görüşme masasında uzlaşılamayan tüm konuların zaman içerisinde anlaşmaya bırakılması ve hak taleplerinin devletler tarafından karşılanması için çağrıda bulunmaktadır.

Aksi halde görüşme masasında bir anlaşmaya varılması olanağının bulunmadığı hala daha anlaşılmamışsa Kıbrıs sorununun Türkiye ve Yunanistan’ın sınırsız ortak çıkarları önünde engel olmasının önüne geçilemeyeceği bilinmelidir.”