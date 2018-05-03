İnsan Hakları Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi!

KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Lider Nikos Anastasiadis’e Guterres Çerçeve Belgesi konusunda yaptığı çağrı nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis ve hükümetle görüş alışverişinde bulunmadan yaptığı çağrının Meclis’te gündeme alınması ve kapsamlı görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Işık, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmelerin sürdürülmesi yetkisini suistimal ettiğini, Meclis’in mutabakat ve onayını almadan keyfi hareket ettiğini, kişisel tasarrufta bulunduğunu iddia ederek, bunu protesto ettiklerini kaydetti.