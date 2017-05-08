“inşaat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Paneli” Çarşamba Günü Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Encümeni ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu işbirliğiyle “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapsamında “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli'' düzenleniyor.

''İŞ İŞTEN GEÇMEDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ'' SLOGANIYLA DÜZENLENECEK PANEL SAYIŞTAY KONFERANS SALONUNDA SAAT 10.00’DA

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Encümeni ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu işbirliğiyle “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapsamında “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli'' düzenleniyor.

Panel, 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 10.00'da Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda yer alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada göre ''İş İşten Geçmeden Önce İş Güvenliği'' sloganıyla düzenlenecek panele, inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yöntemleri ve inşaatlardaki risk değerlendirme uygulamaları, üniversitelerden akademisyenlerin, ilgili sektör temsilcilerinin, sivil toplum ve devlet temsilcilerinin katılımıyla ele alınacak.

Seminerin açılış konuşmalarını sırasıyla; Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektör Yrd. Doç. Dr. Serdar Kum, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner yapacak.

(GÖZ/GÜL)