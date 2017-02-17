İnşaat Müteahhitleri, Tkp Yeni Güçler’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, beraberindeki heyetle, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili bilgi vermek ve rahatsızlıklarını dile getirmek amacıyla Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.

ÇAKICI: “DEVLETİN 2 MİLYON TL ZARARA UĞRAMASINDAN DENKTAŞ VE HÜKÜMET SORUMLU… MERKEZİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANI ÇELEBİ ILIK DA İSTİFA ETMELİ”

Lefkoşa, 17 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, beraberindeki heyetle, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili bilgi vermek ve rahatsızlıklarını dile getirmek amacıyla Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti merkez binasında yer alan görüşmede, TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Sonay Adem, Mustafa Emiroğluları ve Mehmet Davulcu hazır bulundu.

ÇAKICI: “DEVLET 2 MİLYON TL ZARARDA, ILIK İSTİFA ETMELİ”

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, görüşmede yaptığı açıklamada, Birliğin Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etabı olan betonarme karkas, istinat duvarı ve stabilize dolgu işleri yapımı ihalesinde usulsüzlük olduğu konusundaki açıklamalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Çakıcı, “Bu İhaleye bağlı olarak ihale şartnamesinde son gün bir takım değişiklikler yapılması nedeniyle 16 şirket ihaleyi protesto etmiş ve söz konusu ihaleden çekilmek zorunda kalmışlardır. Fakat iki şirket boykota uymayarak bu ihaleye devam etmiştir. Bu ihalede devletin 2 milyon TL zarara uğratıldığı bir sonuç ortaya çıkmıştır çünkü verilmesi gereken teklifin çok üstünde bir fiyatla bu iki şirkete kaldı” ifadelerini kullandı.

Çakıcı, devletin 2 milyon TL zarara uğratılmasının sorumlularının başta sorumlu bakan olarak Serdar Denktaş ve hükümet olduğunu ileri sürdü.

Çakıcı açıklamasında, İhale Komisyonu ve bakanlığın tavrının devleti 2 milyon TL zarara soktuğunu iddia ederek, “Yani ortada bir zarar varsa, ortada bir kumpas ve çete oluşmuş, bu ihale birilerine peşkeş çekilmiş ve sonuç olarak devlet 2 milyon TL zarara uğratılmışsa bunun sorumlusu Müteahhitler Birliği değil, Bakanlık ve Merkezi İhale Komisyonu’nun ta kendisidir. Yani esas çete İhale Komisyonu’nun içinde oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

Hükümetin miadını doldurduğunu iddia eden Çakıcı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık’ı istifaya çağırdı.

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