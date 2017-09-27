İnşaat Müteahhitleri Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği yönetim kurulu üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında, Birliğin belediyeler ile istişare içerisinde olması gerektiğini, Gazimağusa Belediyesi olarak kendilerinin İnşaat Müteahhitler Birliği ile sürekli istişare içerisinde olduklarını söyledi.

İsmail Arter, yapı ve denetim konularının görüşülmesi açısından önemli bir görüşme olduğunun altını çizdi. Arter, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için yaptıkları çalışmalardan dolayı Birlik üyelerine teşekkür etti.

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