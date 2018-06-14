İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI…

“RAMAZAN BAYRAMI BÜTÜN İNSANLIĞA HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyerek, tüm üyelerinin ve halkın bayramını kutladı.

Gürcafer Ramazan Bayramı mesajında, son dönemlerde toplumu yaralayan şiddet ve ölüm haberlerinden üzüntü duyduklarını belirterek, “En büyük dileğimiz, bu gibi acı olayların tekrarlanmaması, ülkemizde ve dünyada sevgi, dostluk ve barışın hakim olmasıdır” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/GÜL)