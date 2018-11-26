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İnşaat Mühendisleri Odası: “piyasadaki, Standart Dışı İnşaat Demirleri Yapı Güvenliğini Tehdit Ediyor”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : İnşaat Mühendisleri Odası, piyasadaki, standart dışı inşaat demirlerinin yapı güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı ve standarda uygunluğu test edilmeyen demirlerin kullanılmamasını istedi.

İnşaat Mühendisleri Odası: “piyasadaki, Standart Dışı İnşaat Demirleri Yapı Güvenliğini Tehdit Ediyor”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : İnşaat Mühendisleri Odası, piyasadaki, standart dışı inşaat demirlerinin yapı güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı ve standarda uygunluğu test edilmeyen demirlerin kullanılmamasını istedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
İnşaat Mühendisleri Odası: “piyasadaki, Standart Dışı İnşaat Demirleri Yapı Güvenliğini Tehdit Ediyor”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : İnşaat Mühendisleri Odası, piyasadaki, standart dışı inşaat demirlerinin yapı güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı ve standarda uygunluğu test edilmeyen demirlerin kullanılmamasını istedi.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde laboratuvara getirilen betonarme çelik çubukların çekme deneyi sonuçlarının olması gereken değerlerden daha düşük olduğunun gözlemlendiğini belirtti.
Test edilen bazı çaplara ait numunelerin akma dayanımları “TS-708 Betonarme İçin Donatı Çeliği” standardına göre nervürlü S420 sınıfına ait betonarme çeliğinin akma dayanımı alt sınır değerinin (420 MPa) çok altında olduğunun tespit edildiğini açıklayan Yağcıoğlu, betonarme yapı tasarımında kullanılan betonarme donatı çeliğinin akma dayanımının standarda uygun olmadığı dikkate alındığı zaman yapı güvenliğinin ciddi riskler altında bulunduğunu vurguladı.
Yağcıoğlu, her geçen gün özellikli ve yüksek yapıların arttığı ülkemizde hala kontrolsüz bir şekilde bu malzemelerin piyasaya nasıl girebildiğinin ve bu konuda ne gibi önlemler alınması gerektiğinin de acilen tartışılması gerektiğini belirtti.
Yağcıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası olarak ilgili dairelerin ve yerel yönetimlerin, proje/kontrol mühendisleriyle, müteahhitlerimizin söz konusu duruma hassasiyet göstermelerini ve standarda uygunluğu test edilmeyen demirleri kullanmayıp/kullandırmamalarını istedi.
(AK/HÖ)
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