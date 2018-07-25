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İnşaat Ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli Cuma Günü Ticaret Odası’nda...

KKTC’de inşaat, yıkıntı ve plastik atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu destekli kampanya çerçevesinde Cuma günü “İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması” isimli panel gerçekleştirilecek.

İnşaat Ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli Cuma Günü Ticaret Odası’nda...

KKTC’de inşaat, yıkıntı ve plastik atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu destekli kampanya çerçevesinde Cuma günü “İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması” isimli panel gerçekleştirilecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:11
İnşaat Ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli Cuma Günü Ticaret Odası’nda...

 KKTC’de inşaat, yıkıntı ve plastik atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu destekli kampanya çerçevesinde Cuma günü “İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması” isimli panel gerçekleştirilecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre panel, 10.30 ile 13.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alacak.
Açıklamada şöyle denildi:
“Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunda inşaat, yıkıntı ve plastik atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen kampanyaya destek sağlayacaktır. Kampanyanın hedefi; daha temiz bir çevre için tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması ve inşaat ile yıkıntı atıklarının azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için bireyleri teşvik etmektir. Bu bağlamda, 27 Temmuz 2018 Cuma günü 10:30 ile 13:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda “İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması” isimli bir panel gerçekleştirilecektir.
Avrupa Birliği’nin atık yönetimi politikaları; atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmayı ve kaynak verimliliğini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Politikaların uzun vadeli hedefi; Avrupa toplumlarında geri dönüşüm alışkanlığını artırmak, atık üretimini önlemek ve geri dönüştürülen atıkların kaynak olarak tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Doğru atık yönetimi ve kaynak verimliliği, ekonomilerin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi için çok önemlidir.
Avrupa Komisyonu, 2018 yılının Ocak ayında, Avrupa çapında döngüsel ekonominin parçası olarak ilk kez plastiklerle ilgili bir stratejiyi hayata geçirmiştir. Stratejinin ana hedefleri arasında:  
2030 yılına kadar AB piyasasındaki tüm plastik ambalajların geri dönüştürülebilir olması;
Tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması;
Mikro-plastiklerin kullanımının kısıtlanması yer almaktadır. 
Avrupa Komisyonu, 2000'li yılların başından Kıbrıs Türk toplumundaki çevre projelerine ve atık mücadelesine destek vermiştir. 
2006 yılında Avrupa Birliği tarafından katı atık sektörü için 19.5 milyon Euro tahsis edilmiştir. Projeler, 2008 yılında yürürlüğe giren katı atık yönetim planında öngörülen kısa vadeli öncelikli tedbirleri kapsamıştır. Bunların arasında, Koutsoventis/Güngör’de içerisinde küçük ölçekli tehlikeli atık depolama tesisi de bulunan merkezi düzenli depolama sahasının inşa edilmesi, Mağusa’da atık transfer istasyonu inşa edilmesi, transfer kamyonlarının tedariki, tıbbi atıklar için Lefkoşa hastanesinde küçük ölçekli bir sterilizasyon tesisinin kurulması, Dikomo/Dikmen çöp sahasının ıslah edilmesi,  yarı seyyar bir inşaat ve yıkım atıkları ön ayrıştırma teçhizatının ve yeşil atık parçalama (kompost öncesi) teçhizatının tedarik edilmesi yer almaktadır. 
2012 ile 2017 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından, Koutsoventis/Güngör çöp depolama sahasının ikinci aşaması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin modernleştirilmesi ve atık kamyonlarının tedarik edilmesi de dâhil olmak üzere Kıbrıs Türk toplumunun katı atık yönetim kapasitesinin artırılması için ek olarak takriben 6 milyon Euro’luk bir bütçe tahsis edilmiştir.”
 


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Son Güncelleme: 25.07.2018 12:22
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