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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

“İnşaat Ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” Tanıtıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin The Management Center ile hazırladığı “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi”, bugün Merit Otel’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

'İnşaat Ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” Tanıtıldı
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 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin The Management Center ile hazırladığı “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi”, bugün Merit Otel’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkilileri ile sektör temsilcileri de katıldı.

Etkinliğin başında bir konuşma yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, iyi bir ekonominin ancak geleceği planlayarak elde edilebileceğini kaydetti.

Sürdürülebilir bir ekonomik yapıya ulaşmanın önemine işaret eden Gürcafer, bunun diğer ülkelerle ilişki kurabilmek açısından da gerekli olduğunu anlattı.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı için planlamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan ve stratejiyi bu amaçla hazırladıklarını anlatan Gürcafer, bunun diğer sektörlere de örnek olmasını diledi.

Hazırlanan strateji raporunun sunumu Management Centre Proje Koordinatörü İzge Arısal tarafından yapıldı.

Rapora göre strateji, “Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümeye nitelikli katkı yapan; toplumsal yapının ve sosyal refahın gelişmesine etki eden; çevreyle dost; kalite standartlarına uygun bina ve konut arzı sağlayan bir sektör” yaratma vizyonu taşıyor.

Bu vizyona ulaşabilmek için belirlenen amaçlar ise şöyle:

“İnşaat ve gayrimenkul sektörünün turizm ve yükseköğrenim ile birlikte entegre gelişimini sağlamaya dönük politikaların oluşturulması ve uygulanması. Ülkesel planlama sisteminin geliştirilmesi ve planların uygulanırlığının artırılması. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe kalite standartlarına uyumun sağlanması ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi.”

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