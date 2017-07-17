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17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:14

İnşaat Ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin The Management Centre ile işbirliği içerisinde hazırladığı “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi”, 27 Temmuz Perşembe günü 10.30 – 12.30 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak toplantıda kamuoyuna açıklanıyor.

İnşaat Ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi
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İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İLE THE MANAGEMENT CENTRE’IN İŞBİRLİĞİNDE HAZIRLANAN STRATEJİ GELECEK HAFTA SUNULACAK

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin The Management Centre ile işbirliği içerisinde hazırladığı “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi”, 27 Temmuz Perşembe günü 10.30 – 12.30 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak toplantıda kamuoyuna açıklanıyor.

Müteahhitler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bir süredir devam eden çalışma dahilinde ilk olarak arazi ve gayrimenkul gelişimine ilişkin ülkedeki yasal ve idari düzenlemeler, bu düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile eksiklikler ve sektör temsilcileri ile toplumun algı ve beklentileri incelendi.

Ardından aralarında belediye başkanları ve kaymakamlık yetkililerinin de bulunduğu birçok ilgili meslek kuruluşlarından uzmanlar ile detaylı mülakatlar yapıldı. Sonrasında ise odak grup toplantıları ve çalıştay gerçekleştirildi.

“HEDEF, PLANLI GELİŞEN SAĞLIKLI KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME”

Tüm bu detaylı çalışmaların sonuçları, The Management Centre uzmanları tarafından analiz edilip raporlanarak, ana teması “Planlı Gelişen Sağlıklı Kentler, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme” olan strateji metni ortaya çıkarıldı.

Müteahhitler Birliği, 27 Temmuz, Perşembe günü 10.30 – 12.30 saatleri arasında, Lefkoşa Merit Otel Reha Arar Salonu’nda yapılacak toplantıda sunulacak Strateji’nin bir devlet politikası haline getirilmesini ve ülkenin geleceği için, Birlik de dahil, ilgili tüm tarafların üzerine düşen görev ve çabayı ortaya koymasıyla, etkin şekilde uygulamaya konulmasını hedefliyor.

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