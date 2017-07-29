İnşaat Taşeronları Birliği'nde Osman Amca Yeniden Başkan

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği başkanlığına yeniden Osman Amca seçildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği genel kurulu bugün Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nde (KTMMOB) yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda faaliyet raporu ve mali raporun sunulmasının ardından tüzük değişikliği sunularak, oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra seçime geçildi ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği başkanlığına yeniden aday olan Osman Amca getirildi.

AMCA

Birlik Başkanı Başkanı Osman Amca Genel Kurulda yaptığı konuşmada, son 3 yılda ülkede 6 bin 328 adet inşaat yapıldığını oysa yıllık ihtiyacın 800 civarında olduğunu söyledi. Amca, yıllık ihtiyacın üzerinde inşaat yapılmasının tehlike yarttığını belirterek, bu durumun yaratacağı sonuçlardan bahsetti.

Maraş konusunda da değinen Taşeronlar Birliği Başkanı Amca, Maraş gibi ciddi bir konuda ne yapılacağının bilinmediğini, öncelikle bu konuda paydaşlarla konunun masaya yatırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Yasası’nın geçmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Amca, bu yasa ile taşeronların önünün açıldığını savundu.

AYSAL

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal da konuşmasında, Taşeronlar Birliği ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Aysal, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna ülkede yeteri kadar denetim yapılmadığını savundu. İnşaatların kaçak yapıldığı ülkede sadece çalışanların denetlendiğini iddia eden Aysal, bu konunda ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Maraş konusuna da değinen Aysal, Maraş konusunda hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, Maraş’da ancak uzun soluklu bir çalışma ile ne yapılması gerektiğinin ortaya çıkacağını söyledi. Bu konuda kırk yıldır çözüm arayışı içinde olduğunu dile getiren Aysal, kimsenin çözüm odaklı bir çalışma yürütmediğinin de altını çizdi.

HÜDAOĞLU

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Hüdaoğlu da konuşmasında, Osman Amca’yı özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Yasası’nın geçmesinin de büyük bir başarı olduğunu dile getiren Hüdaoğlu, yasanın uygulandığı anda üyelerin ileriye gideceğinin de önemine dikkat çekti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise konuşmasında Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin yasasına kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda devlet mekanizmalarının görevini tam olarak yerine getirmediğini söyleyen Özyiğit, insan güvenliğinin önemine değindi.

Özyiğit, ganimet kültürü anlayışının 43 yıldır devam ettiğini, bu yüzden bir devlet düzeni kurulamadığının altını çizdi.

KARAÇAM

Elektrik Müteahhitleri Birliği As Başkan Bora Karaçam, Taşeronlar Birliği ile sorunlarının benzer olduğunu ifade etti.

Karaçam, “Birlik olmayı başarırsak var oluruz, başaramazsak yok oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.



