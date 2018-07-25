İnşaat Müteahhitleri Birliği: “Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, büyük bir yangın faciası yaşayan Yunanistan halkına başsağlığı diledi ve “Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz” dedi.

Gürcafer, yazılı açıklamasında, şunları dile getirdi:

“Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olan yangın faciası hepimizin yüreğini yakmıştır.

Ancak başkalarının acılarını hissedip paylaşabildiğin zaman ‘insan’ olunabildiğinin bilinciyle, tüm Yunanistan halkının ve yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz.

Yunanistan’daki yaraların bir an önce sarılması temennisi ile tüm Yunanistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerimizi iletiriz.”

