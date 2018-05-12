İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurulda; yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden başkanlığa getirildi.
KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Genel kurulda Faaliyet Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi ile Mali Raporun sunulup görüşülerek aklanması sonrasında başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu seçimleri yapıldı.
Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden başkanlığa seçilirken, KTİMB 15. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Birlik organları şu şekilde belirlendi.
“Başkan:
Cafer Gürcafer
Yönetim Kurulu:
Erdim Oras
Ceyhun Tunalı
Halil Öncülay
Meriç Erülkü
Soyer Arpalıklı
Redif Nurel
Onur Kurulu:
Burçin Döveç
Cahit Kaya
Kemal Aktunç
Musa T. Sönmezler
Yakup Tel
Denetleme Kurulu:
Necip Ataser
Ayşe Kanlıada.”