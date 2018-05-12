İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurulda; yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden başkanlığa getirildi.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Genel kurulda Faaliyet Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi ile Mali Raporun sunulup görüşülerek aklanması sonrasında başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu seçimleri yapıldı.

Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden başkanlığa seçilirken, KTİMB 15. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Birlik organları şu şekilde belirlendi.

“Başkan:

Cafer Gürcafer

Yönetim Kurulu:

Erdim Oras

Ceyhun Tunalı

Halil Öncülay

Meriç Erülkü

Soyer Arpalıklı

Redif Nurel

Onur Kurulu:

Burçin Döveç

Cahit Kaya

Kemal Aktunç

Musa T. Sönmezler

Yakup Tel

Denetleme Kurulu:

Necip Ataser

Ayşe Kanlıada.”

