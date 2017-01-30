İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını Büyütüyor

Birlikten verilen bilgiye göre, bu amaçla açılan “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binası İlave Tadilat İşleri Yapım Projesi” ihalesini Hüseyin Umay Estate & Construction LTD. kazandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “genişleyen kadrosu ve yeni birimleri ile daha etkin hizmet verebilmek” amacıyla Lefkoşa Yenişehir'de bulunan merkez binasını büyütüyor.