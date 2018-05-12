İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı



Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Anneler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Gürcafer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında bizlerden desteğini ve ilgisini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren fedakar annelerimiz, insanlığın var oluşundan bugüne kadar sevginin, şefkatin ve özverinin sembolü olmuştur.

Unutmayalım ki, bir toplumun değeri, annelerine verdiği değer, ortaya koyduğu saygı ve sevgiyle ölçülür. Şüphesiz ki, sonsuz sevgi ve saygı duyduğumuz annelerimiz, bu dünyadaki en büyük şansımız ve destekçilerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, koşulsuz sevgi ve sınırsız fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarım."

(SEL)