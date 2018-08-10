İnşaat Mühendisleri Odası’nın Çıkaracağı ‘’Moment’’ Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor...



İnşaat Mühendisleri Odası’nın çıkaracağı ‘’Moment’’ isimli dergi yayın hayatına başlıyor. Derginin ilk sayısı 15 Ağustos tarihinde yayımlanacak.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, üyelere yönelik hazırlanan dergide bilimsel makaleler, odanın faaliyetleri ve dünyadan haberler yer alacak.

Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Odamız bu yıl gerçekleşen Genel Kurul sonrası yeni bir yapılanmaya girdi. Bu bağlamda kurumsallığımızın ön planda olması adına yayın hayatına çıkan dergimiz için bir komite kurduk. Özverili çalışmalar yürüten ekibimiz ile üyelerimizin taleplerine yönelik bir dergi hazırladık. Düzenli olarak yayınlanacak olan dergimizin ana teması odamızın sesi olmaktır. Bu vesile ile üyelerimize daha hızlı ve kolay ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.’’





