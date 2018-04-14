Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 43. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKANLIĞA GÜRKAN YAĞCIOĞLU SEÇİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 43. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKANLIĞA GÜRKAN YAĞCIOĞLU SEÇİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:19
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 43. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKANLIĞA GÜRKAN YAĞCIOĞLU SEÇİLDİ
banner238

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi. 
 

Odadan yapılan açıklama özetle şöyle: 
 

“İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yaklaşık 250 İnşaat Mühendisi faal üyenin katılımı ile gerçekleşti. Divan başkanlığını Özgün Akcan, sekreterlikleri de Yeşim Binarbaşı ve Şerife Bozkır’ın yaptığı Genel Kurul Oda Başkanı Seran Aysalı’ın açılış konuşması ile başladı. Başkanın açılış konuşmasının ardından Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, KTMMOB Genel Başkanı Selcan Akyel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından Divan tarafından genel Kurula gönderilen mesajlar okundu. Genel Sekreter Bora Kutruza tarafından okunan Faaliyet Raporu ardından, Sayman Ahmet Sönmezler tarafından mali raporun okunması sonrasında oy birliği ile aklanmasıyla devam etti. Genel Kurul, İnşaat Mühendisleri Odasının 43. Dönem organların adaylarının tanıtım konuşmaları ile devam etti. Başkan Seran Aysal’ın aday olmadığı seçimler sonucunda oy birliği ile Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi. Organ seçimleri ve sonuçlarının açıklanması sonrasında dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlandı. 

İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem Genel Kurulu seçimleri sonucunda Oda Organlarında görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

Başkan:
Gürkan YAĞCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri
Bora KUTRUZA -Genel Sekreter
Ahmed ERKMEN -Sayman 
Abdullah EKİNCİ -Yönetim Kurulu Faal Üyesi
Derya NERELİ -Yönetim Kurulu Faal Üyesi
Gözde OĞUZ -Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü COŞAN -Yönetim Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu
Mehmet Üçok
Nüzhet Kortun Evliya”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER SÜRÜYOR
KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER SÜRÜYOR
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI, GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE DAÜ’NÜN İŞBİRLİĞİNDE TURİZM ŞÖLENİ YAPILDI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI, GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE DAÜ’NÜN İŞBİRLİĞİNDE TURİZM ŞÖLENİ YAPILDI
GÜÇ - SEN’İN 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN DERVİŞ DAĞMAN...
GÜÇ - SEN’İN 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN DERVİŞ DAĞMAN...
DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, BAĞIMSIZLIK YOLU VE KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ
DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, BAĞIMSIZLIK YOLU VE KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ
FODOS’UN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAF SERGİSİ BUĞDAY CAMİİ'NDE AÇILDI
FODOS’UN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAF SERGİSİ BUĞDAY CAMİİ'NDE AÇILDI
“SOKAKTA SANAT VAR, SANATA DOKUNUYORUZ” ETKİNLİĞİ NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SANATÇILARI BİR ARAYA GETİRDİ
“SOKAKTA SANAT VAR, SANATA DOKUNUYORUZ” ETKİNLİĞİ NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SANATÇILARI BİR ARAYA GETİRDİ
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “KKTC KARASULARI VE SAHİLLERİ HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA DEĞİL”
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “KKTC KARASULARI VE SAHİLLERİ HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA DEĞİL”
SOL HAREKET SURİYE OPERASYONUNU KINADI
SOL HAREKET SURİYE OPERASYONUNU KINADI
BORAN KÜLTÜR MERKEZİ ABD’YI KINADI
BORAN KÜLTÜR MERKEZİ ABD’YI KINADI
1 TL'LİK UÇAK BİLETİNE 159 TL VERGİ
1 TL'LİK UÇAK BİLETİNE 159 TL VERGİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim