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İnönü’de Fidan Dikildi

İnönü’de, İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği’nin (İKSAD)13-17 Ocak Ağaç ve Orman Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikle fidan dikildi.

İnönü’de Fidan Dikildi

İnönü’de, İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği’nin (İKSAD)13-17 Ocak Ağaç ve Orman Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikle fidan dikildi.

17 Ocak 2016 Pazar 15:17
İnönü’de Fidan Dikildi
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 İnönü’de, İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği’nin (İKSAD)13-17 Ocak Ağaç ve Orman Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikle fidan dikildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Pernara Tepesi’nde gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde Tepenin özelliği olan Pernara ve çam fidanı dikildiği belirtildi.

İKSAD Başkanı Osman Sunisi, bölgenin ağaçlanması adına önemli bir adım attıklarını ifade ederek, ‘’günden güne yaşanan doğa kirliliğine ve ağaç katliamına karşı bir nebze de olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere’’ dedi. Sunisi, ağaç dikilerek doğaya katkıda bulunulmasını istedi.


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