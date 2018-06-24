İnönü’de başkan %35.16 ile Ali Öncü seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

İNÖNÜ’DE SANDIKLARIN TÜMÜ AÇILDI… ALİ ÖNCÜ %35.16 İLE BAŞKAN SEÇİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerle ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İnönü’de Bağımsız aday Ali Öncü yüzde 35.16 ile Belediye başkanlığına seçildi.

İnönü’de 9 sandıktan tümü de açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 9

Açılan Sandık Sayısı: 9

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2495

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1915

Seçime Katılma Oranı:%45,94

Geçerli Oy Sayısı: 1840

Geçersiz Oy Oranı: 75

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Turgut Çevirgen (UBP) 269 14.62

BAĞ15 Ali Öncü (BAĞ15) 647 35.16

BAĞ17 Hasan Basri Beycanlı (BAĞ17) 419 22.77

BAĞ16 Beyhan Gürgöze (BAĞ16) 505 27.45