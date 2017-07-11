İnönü Şehitlerinin 59. Ölüm Yıldönümü

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, İnönü Şehitleri’nin 59’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ersan mesajında, 12 Temmuz 1959’da Türk işçilerini Gazi Mağusa’ya taşıyan otobüsün EOKA’cılar tarafından İnönü/Türkmenköy yolunda pusuya düşürüldüğünü anımsattı. Ersan, Ali Hasan, Ahmet Mehmet, Ali Mustafa Yorgancı, İbrahim Mehmet ve Yusuf Hasan’ı ölüm yıldönümlerinde saygı ile andıklarını ifade etti.

Ayrıca 11 mayıs 1964’te İnönü köyünden çıktıktan sonra Türkmenköy-Beyarmudu dörtyol kavşağında Rumlar tarafından arabalarından alınan Hasan Taşer Mustafa ve Bayar İbrahim’in de katledildiğini anımsatan Ersan, şehitleri unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirtti





