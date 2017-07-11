İnönü Şehitlerini Anma Günü…

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: "BUGÜNKÜ ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİĞİMİZİ SİZLERE BORÇLUYUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türkü’nün bugünkü özgürlük ve egemenliği şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 5 İnönülü vatandaşın 12 Temmuz 1958 tarihinde Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken otobüsten indirilerek şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Bora, bildiride, “Bugün hala Kıbrıs sorununun 1974’te başladığını iddia edenlere, 1974 öncesini ve Rum terör örgütü EOKA’nın yaptıklarını iyice inceleyip, öğrenmelerini ve bu konuda daha gerçekçi olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Bora, sınır kapılarının açılmasıyla Güney Kıbrıs’a geçen Türklerin nasıl horlandığı, KKTC’nin uluslar arası alanda attığı her adımın nasıl engellendiğinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutumunun Crans Montana’da bir kere daha kanıtlandığını ifade etti.

Bora, gelişmeler ve gerçekler ışığında, Türk tarafının, Kıbrıs sorununa çözüm arama çabalarına ilişkin politikalarını son derece akılcı ve dikkatli biçimde belirlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamakta yarar olduğunu kaydetti.

Bora bildiride şu ifadelere yer verdi:

“İnönü şehitleri olayı açıkça bize göstermektedir ki, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz olmadan, bu Ada üzerindeki varlığımızı sürdürmemiz de mümkün olmayacaktır…Aziz İnönü şehitlerimiz ve bu Ada üzerindeki varoluş mücadelemizin tüm şehitleri!... Bugünkü özgürlük ve egemenliğimizi sizlere borçluyuz… Sizden devraldığımız bu aziz vatan topraklarında bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır… Rahat olunuz, ruhunuz şad olsun”.