Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Temmuz 2017 Salı 11:11

İnönü Şehitlerini Anma Günü…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türkü’nün bugünkü özgürlük ve egemenliği şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

İnönü Şehitlerini Anma Günü…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: "BUGÜNKÜ ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİĞİMİZİ SİZLERE BORÇLUYUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türkü’nün bugünkü özgürlük ve egemenliği şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 5 İnönülü vatandaşın 12 Temmuz 1958 tarihinde Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken otobüsten indirilerek şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Bora, bildiride, “Bugün hala Kıbrıs sorununun 1974’te başladığını iddia edenlere, 1974 öncesini ve Rum terör örgütü EOKA’nın yaptıklarını iyice inceleyip, öğrenmelerini ve bu konuda daha gerçekçi olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Bora, sınır kapılarının açılmasıyla Güney Kıbrıs’a geçen Türklerin nasıl horlandığı, KKTC’nin uluslar arası alanda attığı her adımın nasıl engellendiğinin  herkes tarafından bilindiğini belirterek,  Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutumunun Crans Montana’da bir kere daha kanıtlandığını ifade etti.

Bora, gelişmeler ve gerçekler ışığında, Türk tarafının, Kıbrıs sorununa çözüm arama çabalarına ilişkin politikalarını son derece akılcı ve dikkatli biçimde belirlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamakta yarar olduğunu kaydetti.

Bora  bildiride şu ifadelere yer verdi:

“İnönü şehitleri olayı açıkça bize göstermektedir ki, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz olmadan, bu Ada üzerindeki varlığımızı sürdürmemiz de mümkün olmayacaktır…Aziz İnönü şehitlerimiz ve bu Ada üzerindeki varoluş mücadelemizin tüm şehitleri!... Bugünkü özgürlük ve egemenliğimizi sizlere borçluyuz… Sizden devraldığımız bu aziz vatan topraklarında bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır… Rahat olunuz, ruhunuz şad olsun”.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku