13 Temmuz 2017 Perşembe 07:22

İnönü Şehitleri Anıldı

Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken 12 Temmuz 1958’de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile milli mücadele yıllarında yine bu köyden şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Öncü, Aziz Nesin’in “Utanıyorum Şehidim” isimli şiirini okudu ve “Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Geçmişini bilmeyen geleceğe umut ve güvenle yürüyemez” dedi.