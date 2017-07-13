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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:22

İnönü Şehitleri Anıldı

Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken 12 Temmuz 1958’de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile milli mücadele yıllarında&nbsp; yine bu köyden şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Öncü, Aziz Nesin’in “Utanıyorum Şehidim” isimli şiirini okudu ve “Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Geçmişini bilmeyen&nbsp; geleceğe umut ve güvenle yürüyemez” dedi.

İnönü Şehitleri Anıldı
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“GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN  GELECEĞE UMUT VE GÜVENLE YÜRÜYEMEZ”

Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken 12 Temmuz 1958’de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile milli mücadele yıllarında  yine bu köyden şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı.

İnönü Şehitliği’nden dün akşama düzenlenen törende  çelenkler konuldu, saygı duruşu ve saygı atışında bulunuldu.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından   Öykü Zort “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okudu.

Anma töreni, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Konuşmasında Aziz Nesin’in “Utanıyorum Şehidim” isimli şiirini okuyan Belediye Başkanı Ali Öncü,  “Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Geçmişini bilmeyen  geleceğe umut ve güvenle yürüyemez” dedi.

Öncü,  vatan toprağında rahatça yaşanmasında ve bugünlere gelinmesinde  emeği olanlara teşekkür ederek,  şehitleri  rahmet ve şükranla andı.

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