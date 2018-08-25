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İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, bugün saat 12:40 sıralarında meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.  

İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, bugün saat 12:40 sıralarında meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.  

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, bugün saat 12:40 sıralarında meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.  
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İnönü kavşağında, Besime Ayşe Ada (K-34), yönetimindeki GV 081 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yapınca, anayol üzerinde Lefkoşa'dan Gazimağusa’ya giden, Ali Tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya yol açtı. 
Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlıların tedavisi sürerken olaya ilişkin polis soruşturması da devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 17:58
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