İnik mesaj yayımladı

KKTC Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökhan İnik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



İnik mesajında şunları kaydetti:



“İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının son günlerini ihya ediyoruz.10 Haziran Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece mübarek Kadir Gecesidir.



Hiç kuşkusuz Ramazan-ı Şerif insanları her türlü hata ve isyanlardan uzaklaştırarak iyiliklere alışkanlık kazandırmak için emrolunmuş bir eğitim ayıdır. Bu mübarek ayın son günlerinin içinde, Rabbimizin; “Bin aydan daha hayırlı ” buyurduğu, Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de adı da Kadir Süresi olan müstakil bir sûre ile bu mübarek geceyi övmektedir.



Kadir gecesi “doğruyu yanlıştan ayırt eden” yüce kitabımız Kuran-ı kerimin indirildiği gecedir. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Bakara suresinin 2/185.ayetinde şöyle ifade ediyor. “Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır. buyurulmaktadır.



Kur’an’ın ifadesi ile Kadir Gecesi bir Kur’an gecesidir, bir selam ve selâmet gecesidir, bin aya bedel mutluluklar gecesidir. Bu gece emniyet ve esenlik her yeri donatır, rahmet kapıları açılır, dualar ve tövbeler kabul edilir. Bu bakımdan Kadir Gecesi Yüce Allah’ın kullarına bir armağanıdır. Kaçırılmayacak bir fırsattır.İçinde yaşadığımız zaman dilimin ’de; Dünyada barışı, mutluluğu, huzuru, haksızlıkları, Dünya nimetlerinden adalet ölçüsünde yararlanma gibi erdemlerin görmezlikten gelinmesi, sadece problemleri ve sıkıntıları beraberinde getirdiğini ve bunun dışında başvurulan her arayışın yine insanoğlunu yeni çıkmazlara ve dönüşü olmayan pişmanlıklarla karşı karşıya bıraktığını görmekteyiz.Dolayısı ile insanoğlunun tüm maddi ve manevi problemlerinden arınması, adalet, huzur ve barışı yakalaması, ancak ve ancak Allah’ın yol göstericiliğiyle yani ilahi vahyin rehberliğinde gerçekleşeceği gerçeğini bir kez daha müşahede etmekteyiz.Sevgili Peygamberimiz Kadir Gecesinde yaptığı ve tavsiye ettiği “Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle!” duası ile Kıbrıs Türk halkının, Müslüman Türk âleminin ve İslam Dünyasının Kadir Gecesini kutlar, dua ve dileklerin kabulünü temenni eder, barış, hoşgörü, huzur ve mutluluklara vesile olmasını niyaz ederim.”