İngiltere’den hırsızlık için geldiler
Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkemize İngiltere’den gelen ve Larnaka’ya giderek Hala Sultan Tekkesinden hırsızlık yapan Pakistan uyruklu zanlılar Irfan Ahmad ve Omar Saif tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar Irfan Ahmad ve Omar Saif’in 22 Kasım tarihinde, saat 14.30 sıralarında Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi içerisinden bulunan türbe üzerinden 3x3 metre ebatlarında yeşil renk üzeri kırmızı motifli 1000 TL değerinde örtüyü çalarak Kuzey’e getirdiklerini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Tekke içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlıların ülkemize yasal yoldan giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve polislere geçilen mesaj ile Lefke bölgesinde tespit edilerek tutuklandıklarını ve tasarruflarında söz konusu örtü ve başka tarihi eser değerindeki eşyalarında bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlıların tasarrufunda bulunan diğer tarihi eser olduğu düşünülen eşyalarında araştırılacağını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.