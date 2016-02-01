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İngiltere’de Ev Sahipleri Vize Kontrolü Yapacak

İngiltere’de ev sahiplerine, kiracılarının pasaport ve vizelerini kontrol etme zorunluluğu getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İngiltere’de Ev Sahipleri Vize Kontrolü Yapacak

İngiltere’de ev sahiplerine, kiracılarının pasaport ve vizelerini kontrol etme zorunluluğu getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

01 Şubat 2016 Pazartesi 16:40
İngiltere’de Ev Sahipleri Vize Kontrolü Yapacak
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İNGİLTERE'DE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMEYLE EV SAHİPLERİNE, KİRACILARININ PASAPORT VE VİZELERİNİ KONTROL ETME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 

 İngiltere’de ev sahiplerine, kiracılarının pasaport ve vizelerini kontrol etme zorunluluğu getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İngiltere’de 1 Şubat tarihinden itibaren uygulanacak düzenlemeye göre, ev sahiplerinin, kiracılarının "ülkede kalmalarına izin veren gerekli dokümanları" kontrol etmeleri zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında, İngiltere’de bulunma hakkına sahip olmayan birine evini kiralayan ev sahibi, bin sterlin ile 3 bin sterlin arasında değişen para cezalarına çarptırılabilecek.

Merkezi Manchester'da bulunan "Ev Sahipleri Derneği"nin (RLA) konuya ilişkin açıklamasında, "Bu düzenleme, ev sahiplerini gelecekteki kiracılara dair zor durumda bırakıyor, İngiltere’de yaşayan ve 12 milyon pasaportu olmayan Birleşik Krallık vatandaşı açısından da potansiyel sorunlar yaratabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ev sahiplerinin, kiracılarının pasaport bilgilerini kontrol etmek istemesinin ilerleyen dönemde "ırkçılık suçlamalarına" yol açabileceği de vurgulandı.




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İNGİLTERE’DE EV SAHİPLERİ VİZE KONTROLÜ YAPACAK
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