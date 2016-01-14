İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond Atina'da

HAMMOND: "KIBRIS’TAKİ ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR İLERLEMEYE YAKIN OLDUĞUMUZ KONUSUNDA İYİMSERİM"

"İNGİLTERE’NİN, GARANTÖRLÜK SİSTEMİ YA DA İLERİYE YÖNELİK HERHANGİ BAŞKA BİR SİSTEMİN SÜRDÜRÜLMESİNDE ÖZEL BİR ÇIKARI BULUNMUYOR"

"BİZ TAMAMEN, KIBRIS’TA ÖZLÜ VE KALICI BİR ÇÖZÜME AMADEYİZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm konusunda iyimser olduğunu belirterek, böyle bir şeyin mümkün olması için İngiltere’nin elinden geleni yapacağını söyledi.

Atina’yı ziyaret eden Hammond, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son aylarda Kıbrıs’ı birçok kez ziyaret ettim ve her iki toplum mensuplarıyla görüştüm. Kıbrıs’taki bu anlaşmazlığın çözümüne yönelik önemli bir ilerlemeye yakın olduğumuz konusunda iyimserim” dedi.

Kıbrıs’ta garantörlük konusuna değinen Hammond, “İngiltere’nin bu sistemin ya da ileriye yönelik herhangi başka bir sistemin sürdürülmesinde özel bir çıkarı bulunmadığını” ifade etti.

Kıbrıs’ta, iki toplumun İngiltere’nin rolünün bulunmayacağı bir sistem üzerinde anlaşmaları durumunda İngiltere’nin bundan mutlu olacağını ifade eden Hammond, “Biz tamamen, Kıbrıs’ta özlü ve kalıcı bir çözüme amadeyiz. Ve inanıyorum ki Yunanistan ve Türkiye’deki mevkidaşlarım da bu konuda mutabık. Bizim arzumuz, Kıbrıs’ta uluslararası antlaşmalar temelinde, iki toplum ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı bir çözüm olması. Bunun mümkün olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Gazetecilerin terör sorunu ve sığınmacı kriziyle ilgili sorularını yanıtlayan Hammond, İngiltere’nin, terör saldırılarına maruz kalan her hükümetin ve halkın yanında olduğunu kaydetti. Hammond, sığınmacı krizinin ise kaynak ülkelerden göçmen akışının azaltılması ile çözümlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.