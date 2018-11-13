İngiltere'de gençlerimiz örgütleniyor

İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen Kıbrıslı Türk gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, faal olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen Kıbrıslı Türk gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği 21 Ekim’den itibaren faal olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği yönetim kurulu üyeleri 6 kişiden oluştu. Birliğin Başkanlığını Nafiya Horozoğlu üstlenirken, Mustafa Aşık, Bayram Çubuk, Tolga Özkum, Yaren Kuruovalı ve Bertunç Bayramoğlu yönetim kurulunda yer aldı.

Birliğin kurulmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 100’lerce genç kitleye ulaştı. Birlik, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türk gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretebilmek için gerekli çalışmalara başladı.

Horozoğlu: Gençlerimizin asimilasyonunu önleyeceğiz

Gazetemiz KIBRIS MANŞET’te konuşan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, birlik olarak amaçlarının İngiltere’de doğup büyüyen, okuyan veya yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerini bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Nafiya Horozoğlu, böylece de Kıbrıslı Türk gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üreteceklerini kaydetti.

Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunacaklarını anlatan Horozoğlu, İngiltere’de doğup büyüyen ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen gençler arasında köprü kurup, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacaklarını bildirdi.

Nafiya Horozoğlu, temel hedeflerinden birinin de diasporada yaşayan toplumları kenetlemek amacı ile birlik ve beraberlik içerisinde gençleri buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bunlara ek olarak bir diğer amaçlarının İngiltere’de ikamet eden gençleri, KKTC’yi daha sık ziyaret etmeleri için teşvik etmek ve ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Horozoğlu, bu vesileyle, Kıbrıslı Türk gençlerin asimilasyonunu önlemek için gerekeni yapacaklarını da belirtti.

21 Ekim’de faal olarak çalışmaya başladık

Nafiya Horozoğlu, yeni kurulan birlikleri ile ilgili olarak uzun süredir aralarında bir fikir olarak değerlendirilen bu oluşumun, birliğe ve beraberliği en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, somutlaştırdıklarını aktardı.

İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin 21 Ekim’den itibaren fal olarak çalışmaya başladığını işaret eden Horozoğlu, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’nin yönetim üyeleri 6 kişiden oluştuğunu, kendisinin Mustafa Aşık, Bayram Çubuk, Tolga Özküm, Belkiz Taçsoy ve Bertunç Bayramoğlu yönetimde yer aldığını açıkladı.

Nafiya Horozoğlu, kuruluşlarının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen, oldukça yoğun bir ilgi gördüklerini, yüzlerce kitleye ulaşabilmenin mutluluğu ve gururu içinde olduklarını söyledi.

İnternet üzerinden yaratmış oldukları üyelik formu sayesinde, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençlerin çok kolay bir şekilde birliklerine üye olabildiklerine değinen Horozoğlu, böylece birliklerinin üye ağını genişlettiğini ifade etti.

Kıvılcım ateş olacak

Nafiya Horozoğlu, birliklerinin farklı alanlarda çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirebilmek için şimdiden çalışmalara başladığını kaydetti.

Birleşik Krallıktaki üniversitelerde Kıbrıs Türk öğrencilerin derneklerinin kuruluşunu sağlayacaklarını veya destekleyeceklerini bildirdi.

Galler’deki Kıbrıslı Türk gençlerle temaslarının olduğunu ve orada yaklaşık 40 Kıbrıslı Türk genç olduğunu öğrendiklerini anlatan Horozoğlu, Ocak ayında bu gençlerle tanışma amacıyla Galler’e ziyaret gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Nafiya Horozoğlu; “sanatsal, kültürel, spor ve akademik alanlarda faaliyetler düzenleyip öğrencilere ilgi duydukları alanda katkı koyma şansını yaratacağız. Tecrübeli halk danslar öğretmeniz Ahmet Havalı ile temasımız oldu ve gençlerden oluşan folklor ekibi kurmak için çalışmalara başladık. Özellikle İngiltere’de doğup büyüyen gençlerimizi kültürümüzü öğrenmeleri ve yaşatmaları için çalışacağız. Yurt dışında yaşamamıza rağmen, kültürümüze sahip çıkıp tanıtmalıyız” dedi.

Türk Toplum Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ile temasları olduğunu ve gençleri spora teşvik etmek için ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini anlatan Horozoğlu, Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumak için gelecek olan öğrencilere okullar ve bölümler ile ilgili danışmanlık sunacaklarını, ayrıca okullara okumaya gelecek ve hâlihazırda okuyan gençler arasında iletişim kurulmasını sağlayacaklarını açıkladı. Nafiya Horozoğlu; “2015 yılında, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk muhasebeciler arasında yapılan çalışmada, ülkede Kıbrıslı Türk işletmelerinin yaptığı yıllık cironun 5 milyar poundun üzerinde olduğu açıklanmıştı. Birleşik Krallıkta eğitim görmek isteyen ve maddi durumu buna el vermeyen birçok gencimiz bulunmakta. Birlik olarak, bu durumda olan gençlerimize aracı olup, Kıbrıslı Türk iş insanları tarafından gençlere burs imkânı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Böylece, ülkemizden bir kıvılcım olarak ayrılan gençlerimiz, yurduna birer ateş olarak tekrar dönebilecekler” diye konuştu.

Zararlı alışkanlıklar en büyük sorun

İngiltere’de yaşayan ve Türkçe konuşan gençlerin birçok sorunlarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Horozoğlu, bu sorunlar arasında en önemlilerinden birinin kötü ve zararlı alışkanlıklar olduğunu söyledi.

Nafiya Horozoğlu, Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi ve İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesinde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi Klinik Psikolog olan Özlem Eylem ile bu konu hakkında özellikle de Kıbrıslı Türk gençlere yönelik bir çalışmaları olacağını ve gençler için neler yapabileceklerini konuşacaklarını bildirdi.

İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşayan bir genç olarak İngiltere’deki gençlerin- Kıbrıs’ı çok sevdiklerini rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Horozoğlu, tatil denilince ilk akıllarına gelen ülkenin Kıbrıs olduğunu dile getirdi.

Memleketin havası, kokusu, kültürü ve insanları kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Horozoğlu; “amma velâkin, gençler Kıbrıs’ı sadece tatil amaçlı düşünüyor. Aylar önce gençlerle birlikte yaptığım söyleyişte, gençler İngiltere’deki imkânların daha iyi olduğunu ve Kıbrıs’ta bir düzenin olmadığını vurguladı. Erkekler ise askerlikten dolayı Kuzey Kıbrıs’ta uzun vadeli yaşamayı düşünmediklerini söyledi” şeklinde konuştu.

Memleketimiz için ne yapacağımızı düşünmeliyiz

Nafiya Horozoğlu, Kıbrıs için “memleketimizin bizim için ne yapacağını değil de, bizim memleket için ne yapabileceğimizin düşünme zamanıdır aslında” dedi.

Kurmuş oldukları birlik sayesinde gençleri bir çatı altında buluşturup, güçlü bir ses oluşturacaklarına değinen Horozoğlu, birliği kurdukları zaman ‘Kıbrıs Türk gençliğinin sesi’ olacağız dediklerini ve gençlerin sesi olmak için de gerekeni yapacaklarını açıkladı.

Nafiya Horozoğlu, devletlerinden tek arzularının gelecek için karar verilirken Kıbrıslı Türk gençlerin de söz sahibi olmasını görmek istediklerini söyledi. Horozoğlu; “birliğimiz bizim gücümüzdür, gücümüzde inancımız ve azmimizdir. Yeni bir heyecan ve yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yola çıkarken devletimizin yanımızda olduğunu bilmek, gücümüze güç katacaktır” dedi.

Önce gençlerle görüşülmeli

Nafiya Horozoğlu, 3 Kasım Cumartesi günü Turizm ve Çevre Bakanımız Fikri Ataoğlu ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Ataoğlu’nun Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin kurulmasında öncülük eden gençleri kutlarken, yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Fikri Ataoğlu ile yaptıkları bu görüşmeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Horozoğlu, yine KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 14 – 18 Kasım arası Londra’da olacağını ve Cemal Özyiğit’in de “gençlerle ne tür bir temasımız” olabilir diyerek kendileriyle temas kurduğunu ve bir görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.