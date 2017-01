İngiltere Başbakanı Theresa May Ankara’da Kıbrıs Sorununu Etraflıca Ele Aldı



Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından dün Ankara’ya giden İngiltere Başbakanı Theresa May, ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Kıbrıs sorunu üzerinde durdu.



May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdiklerini belirtti. Bir soru üzerine May, İngiltere'nin de Türkiye ve Yunanistan gibi adada garantör ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Müzakerelerin şu ana kadar ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir çözüm olduğunu görmek istiyoruz. Kıbrıs'ın istikrar ve güvenliğini uzun vadede sağlayan bir çözüm olmasını arzuluyoruz, Kıbrıs'ın tüm halkı için iyi olacak bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım'la bugün bunu dile getirdik." dedi.



Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında önemli konuların ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kıbrıs konusunu ele aldık ki Kıbrıs meselesinde tabii ki bir taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda da DEAŞ'a karşı birlikte mücadelemiz söz konusu.

Barışın koşullarını da oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği alanında yoğunlaştırmak istiyoruz. Eğitim ve bilgi paylaşımı programının devreye sokulmasıyla bunu yapacağız."



Başbakan Binali Yıldırım da “Kıbrıs'ta çözüm arayışı bugünlerde bütün hızıyla devam ediyor. Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz" dedi.

Erdoğan: Bütün sorunları ele alma fırsatı bulduk

Görüşmenin ardından makamında gerçekleştirilen ortak açıklamada konuşan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile gerek ikili, gerekse heyetler arası çalışma yemeğinde yaptıkları görüşmelerin her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olacağına inancını dile getirdi.

Erdoğan, "Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel... Bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk." dedi.

Siyasi noktada Türkiye ve İngiltere'nin, müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, bunun yanında savunma sanayinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi, bunları görüşme fırsatını bulduk." diye konuştu.

Ekonomik alanda Türkiye ile İngiltere arasında 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmini ilk etapta 20 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Kendilerine ben de bunu teklif ettim ve 'Bu adımı atalım' dedim." ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorunu

Bölgede Suriye, Irak konusunun Türkiye ve İngiltere arasında büyük önem ifade ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin iş birliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz, bu konuları aramızda görüştük. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu, bunu aramızda değerlendirdik ve şimdi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Bir başka önemli adım özellikle de Somali meselesi...Kıbrıs meselesi, çünkü malum üç garantör ülke, Türkiye, Yunanistan, İngiltere Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları aramızda görüşme fırsatını bulduk ve bunları da aramızda görüştük.

Başbakan Yıldırım'la görüştü İngiltere Başbakanı May'in ikinci adresi ise Çankaya Köşkü oldu. İngiltere Başbakanı May, Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı May, başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra terörle mücadele, Kıbrıs müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler masaya yatırıldı.



kaynak:Diyalog