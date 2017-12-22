İngiltere Başbakanı May Ağrotur Üssü’nde

İngiltere Başbakanı Theressa May bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti ve Ağrotur’daki İngiliz Askerî Üssü’nü ziyaret ediyor.

Rum haber sitelerine saat 09.29’da düşen habere göre May, bu sabah gittiği Ağrotur’da, Üs’te görevli yaklaşık 200 askere hitap etti.

Askerlerin, IŞİD’e karşı savaştaki rollerini öven Theressa May, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin terörle mücadeledeki rolünün önemine işaret etti.

May’in birkaç saatlik olduğu belirtilen ziyaretinin Hristiyan dünyasının Noel bayramı nedeniyle gerçekleştirmekte olduğu ve güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmadığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı’nın daha sonra Ağrotur Üssü içerisinde faaliyet gösteren anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla konuşacağı belirtilirken ziyaretinin sınırlı kalacağı, başka bir görüşme yapmayacağı da gelen bilgiler arasında.