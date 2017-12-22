banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

İngiltere Başbakanı May Ağrotur Üssü’nde

İngiltere Başbakanı Theressa May bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti

İngiltere Başbakanı May Ağrotur Üssü’nde

İngiltere Başbakanı Theressa May bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti

22 Aralık 2017 Cuma 14:46
İngiltere Başbakanı May Ağrotur Üssü’nde
banner238

İngiltere Başbakanı Theressa May bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti ve Ağrotur’daki İngiliz Askerî Üssü’nü ziyaret  ediyor. 

Rum haber sitelerine saat 09.29’da düşen habere göre May, bu sabah gittiği Ağrotur’da,  Üs’te görevli yaklaşık  200 askere hitap etti.

Askerlerin, IŞİD’e karşı savaştaki rollerini öven Theressa May, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin terörle mücadeledeki rolünün önemine işaret etti. 

May’in birkaç saatlik olduğu belirtilen ziyaretinin Hristiyan dünyasının Noel bayramı nedeniyle gerçekleştirmekte olduğu ve güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmadığı kaydedildi. 

İngiltere Başbakanı’nın daha sonra Ağrotur Üssü içerisinde faaliyet gösteren anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla konuşacağı belirtilirken ziyaretinin sınırlı kalacağı, başka bir görüşme yapmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:49
Anahtar Kelimeler:
Theressa May
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim